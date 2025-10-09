Θρίλερ με την εξαφάνιση γυναίκας στην Χαλκίδα – Είχε καταγγείλει τον σύζυγο της για ενδοοικογενειακή βία

Ανησυχία προκαλεί υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Χαλκίδα μετά την αποκάλυψη της εξαφάνισης μίας γυναίκας που δεν δηλώθηκε επίσημα στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το γεγονός της εξαφάνισης της περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση καθώς πρόσφατα είχε καταγγείλει τον σύζυγο της για ενδοοικογενειακή βία. Πρόκειται για έναν απόστρατο αστυνομικό ο οποίος με ανάρτηση στο Facebook ισχυρίστηκε πως η σύζυγος του έχει εξαφανιστεί.

Η γυναίκα είχε προηγουμένως προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του για λεκτική βία και είχε λάβει το λεγόμενο «κουμπί πανικού» για την προστασία της.

Μετά την καταγγελία, οι αρχές αναζήτησαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του απόστρατου αστυνομικού.