Θρίλερ με σορό ατόμου που βρέθηκε σε καμένο ΙΧ στην Πιερία

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα

DEBATER NEWSROOM

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην Πιερία όταν σορός εντοπίστηκε σε φλεγόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή της Σφενδάμης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπήρξε ενημέρωση σήμερα το πρωί λίγο πριν τις 10:00 για φωτιά σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Πιερίας. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ατόμου αγνώστων στοιχείων μέσα στο καμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα. Στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

