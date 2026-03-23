Θρακομακεδόνες: Λύκος βρέθηκε κοντά σε σπίτια – Ανάστατοι οι κάτοικοι (Βίντεο)

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους των Θρακομακεδόνων βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, στο οποίο καταγράφεται λύκος να κινείται σε μικρή απόσταση από κατοικίες.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής (20.03), περίπου στις 22:30, όταν διερχόμενοι εντόπισαν το άγριο ζώο και κατέγραψαν την παρουσία του με κινητό τηλέφωνο. Το σχετικό υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Η εμφάνιση του λύκου κοντά σε κατοικημένη περιοχή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συχνή παρουσία άγριας πανίδας στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, όπου κατά καιρούς έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Parnesnews.gr, το βίντεο εστάλη από πολίτη στη σελίδα «Κόκκινο Ελάφι Πάρνηθας SOS – Parnes Red Deer».

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ψυχραιμία σε περίπτωση εντοπισμού άγριων ζώων, να αποφεύγουν οποιαδήποτε προσέγγιση και να ενημερώνουν τους αρμόδιους φορείς, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με στόχο την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και της άγριας ζωής.