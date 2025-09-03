Θρακικό Πέλαγος: Η στιγμή που τουρκικά αλιευτικά πυροβολούν στον αέρα κατά Ελλήνων ψαράδων (βίντεο)

Τον τρόμο βίωσαν Έλληνες ψαράδες στο Θρακικό Πέλαγος το βράδυ της Τρίτης, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης, όταν Τούρκοι συνάδελφοί τους άνοιξαν πυρ στον αέρα, με στόχο να τους κάνουν να απομακρυνθούν.

Σε βίντεο που έχει ανέβει στο Facebook καταγράφεται η στιγμή των πυροβολισμών στον αέρα από επιβαίνοντα σε τουρκικό αλιευτικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα άλλο βίντεο, που ανάρτησε άλλος Έλληνας ναυτικός, ακούγονται καθαρά πυροβολισμοί που προέρχονται από τουρκικά αλιευτικά.

Σύμφωνα με όσα είπε στη voria.gr, ο πρόεδρος των Γρι-Γρι Καβάλας, Γιάννης Μανιός, «τις τελευταίες μέρες τα τουρκικά αλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης.

Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρεις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και για αρκετά λεπτά της ώρας, γύρω στις 22.00 το βράδυ της Τρίτης η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Για να έχουν πειστήρια οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν, ενώ όπως αναφέρουν παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο.