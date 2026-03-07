Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους» – Άκαρπες οι έρευνες, ξεσπά η αδερφή του (Βίντεο)

Δυόμισι χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του «ρεμπέτη της Αριστοτέλους», Περικλή Τσιάπανου, στη Θεσσαλονίκη, η οικογένειά του εξακολουθεί να ζει με την αγωνία και τον πόνο της αβεβαιότητας.

Η πρόσφατη απόφαση της εισαγγελέως να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο αφήνει τους οικείους του χωρίς απαντήσεις, διατηρώντας ανοιχτές πληγές που παραμένουν ανεπούλωτες. Η αδελφή του μιλά για τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση της μητέρας τους, η οποία έχει βυθιστεί σε βαθιά θλίψη και έχει χάσει τη χαρά της ζωής.

Παράλληλα, η ίδια περιγράφει τις έντονες τύψεις και το αίσθημα ενοχής που τη συνοδεύει, καθώς νιώθει πως δεν κατάφερε να βρει τον αδελφό της, ένα βάρος που, όπως λέει, επηρεάζει καθημερινά όλη την οικογένεια.

Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», τονίζει ότι η προσπάθειά της έχει ως βασικό στόχο να στηρίξει τη μητέρα τους. «Ό,τι κάνω, είναι πρώτα για εκείνη. Τη βλέπω να πονά, να κλείνεται στον εαυτό της και νιώθω ότι πρέπει να συνεχίσω για να κρατήσω ζωντανή την ελπίδα».

Η αγωνία παραμένει ζωντανή στην καθημερινότητα της οικογένειας, καθώς κάθε νέα πληροφορία ή φήμη για τον Περικλή αναζωπυρώνει τις μνήμες και τα συναισθήματα που δεν έχουν καταλαγιάσει.

Παρότι ο Περικλής αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, η αδελφή του απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να εγκατέλειψε οικειοθελώς τη ζωή του. Ενισχυτικό στοιχείο της ανησυχίας αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχει καταγραφεί καμία κίνηση στον τραπεζικό του λογαριασμό από τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν χάθηκαν τα ίχνη του. «Πώς θα μπορούσε να ζει; Δεν είχε πόρους. Αυτό που συμβαίνει μας γεμίζει αβεβαιότητα και φόβο», σημειώνει.

Η έρευνα που αποδείχθηκε άκαρπη

Οι προσπάθειες των οικείων του να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα ρίξει φως στην εξαφάνιση αποδείχθηκαν μέχρι σήμερα άκαρπες. Παρά τις επισκέψεις σε διάφορες περιοχές, την εξέταση πληροφοριών και τις μαρτυρίες που κατά καιρούς προέκυψαν, καμία δεν οδήγησε σε ουσιαστική εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη ξεκάθαρων απαντήσεων από τις αρχές έχει προκαλέσει έντονη απογοήτευση και αγανάκτηση.

Η αδελφή του περιγράφει την εμπειρία της από την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες: «Μου έδωσαν μόνο ένα φύλλο χαρτί με δύο-τρία στοιχεία και με ρώτησαν γιατί το θέλω. Εγώ θέλω απαντήσεις, να μπορέσω να δώσω στοιχεία σε δικηγόρο ή στην εκπομπή.

Αν κάτι βρεθεί, θα μπορούσε να ξανανοίξει η υπόθεση». Όπως επισημαίνει, η οικογένεια δυσκολεύεται να αποδεχθεί τόσο την εκδοχή της οικειοθελούς φυγής όσο και τον αποκλεισμό του ενδεχομένου εγκληματικής ενέργειας.

«Καιρός να μιλήσουν όσοι ξέρουν»

Άνθρωποι που τον γνώριζαν υποστηρίζουν ότι ενδεχομένως κάποιοι να διαθέτουν πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί. Η ελπίδα τους είναι πως κάποιος θα αποφασίσει να μιλήσει, προσφέροντας στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης ή έστω στον εντοπισμό της σορού του, ώστε η οικογένεια να μπορέσει να βρει μια μορφή λύτρωσης.

Όπως αναφέρει φίλος του, «Η υπόθεση του φίλου μας μπήκε στο αρχείο χωρίς να βρεθεί κανένα στοιχείο. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να ανακαλύψουμε κάτι, ψάχνοντας περιοχές στη Χαριλάου, στην Τούμπα και αλλού, αλλά χωρίς αποτέλεσμα».

Ο Περικλής Τσιάπανος ζούσε μια απλή καθημερινότητα, αφιερωμένος στη μουσική και στον αγαπημένο του σκύλο. Η εξαφάνισή του εξακολουθεί να γεννά αναπάντητα ερωτήματα που βασανίζουν την οικογένεια και τους φίλους του. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο γενναιόδωρο και καλοσυνάτο, με μεγάλη αγάπη για το μπουζούκι και έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής.

Η αβεβαιότητα γύρω από την τύχη του, σε συνδυασμό με την απουσία απαντήσεων και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, αφήνουν ένα βαθύ ψυχικό τραύμα στους δικούς του ανθρώπους.

Παρά το πέρασμα του χρόνου, η ελπίδα παραμένει ζωντανή ότι κάποια νέα πληροφορία θα φέρει στο φως την αλήθεια και θα προσφέρει έστω μια μορφή ανακούφισης. «Ό,τι θέλουμε είναι τουλάχιστον να βρούμε το σώμα του, για να δώσουμε στη μητέρα του την ηρεμία που της αξίζει», καταλήγει η αδελφή του.