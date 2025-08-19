Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 3 άτομα για τον άγριο ξυλοδαρμό φιλάθλου σε γήπεδο τον Νοέμβριο του 2024
Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμα 2 άτομα
Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τρεις Έλληνες, ηλικίας 30, 29 και 25 ετών, φίλαθλοι ποδοσφαιρικής ομάδας, για επίθεση σε βάρος φιλάθλου άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας, που είχε σημειωθεί τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου του 2024 σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.
Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, οι τρεις κατηγορούμενοι, μαζί με δύο ακόμη μη ταυτοποιημένα άτομα, εξωτερικά του γηπέδου, χτύπησαν με τα χέρια τους στο κεφάλι το θύμα, το οποίο νωρίτερα είχαν προσεγγίσει στις κερκίδες, εξυβρίζοντάς τον, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ποδοσφαιρική ομάδα.
Από την ενδελεχή έρευνα, τη συλλογή προανακριτικού υλικού, την αξιοποίηση πληροφοριών και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε η εμπλοκή των παραπάνω κατηγορουμένων.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε αρμοδίως.
