Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε στην Πολίχνη – “Ήρθε με τις μπάντες και τον πήρε κάτω από το αμάξι”

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (11/3) με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας 25χρονος.

Ο νεαρός κινούταν πεζός σε πεζοδρόμιο όταν αμάξι που οδηγούσε 27χρονος βγήκε από την πορεία του και τον παρέσυρε μαζί με έναν 24χρονο που νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 25χρονου μιλώντας στο thestival.gr για την απώλεια του παιδιού του υπογραμμίζει ότι «Ήρθε με τις μπάντες, στριφογύρισε και πρέπει να τον πήρε και κάτω από το αμάξι. Το σπίτι μας έκλεισε. Έπεσε πύραυλος στο σπίτι μου. Ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί.

Όταν ήρθα εδώ απέναντι ήταν η Τροχαία. Ρώτησα που είναι τα παιδιά και μου είπαν στο Ιπποκράτειο. Με ρώτησαν “τι ηλικία έχει ο γιος σου” τους είπα 25. Πήραμε στο Ιπποκράτειο και μου είπαν ότι πράγματι το όνομα του παιδιού ήταν Παύλος», ανέφερε ο πατέρας του νεαρού που έχασε τη ζωή του.

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 27χρονο οδηγό

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος του 27χρονου που συνελήφθη για την θανατηφόρα παράσυρση 25χρονου πεζού, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Το δυστύχημα συνέβη χθες, στις 9 το βράδυ, στον οδό Αγνώστου Στρατιώτη. Υπό συνθήκες που ερευνώνται ακόμη, ο 27χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ το όχημα «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο, όπου παρέσυρε δύο πεζούς- τον 25χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα κι έναν 24χρονο που υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μετά την παράσυρση, το αυτοκίνητο προσέκρουσε διαδοχικά σε κολόνα φωτισμού και στάση λεωφορείου αλλά και σε δέντρο, πριν ακινητοποιηθεί.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης που ανέλαβε την προανάκριση εξετάζει το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας – «κόντρα». Από το σημείο συγκεντρώνεται υλικό από κάμερες ασφαλείας για να «φωτιστούν» οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 27χρονος, μέσω του δικηγόρου του, εξέφρασε τη λύπη του για ό,τι συνέβη. «Αναγνωρίζω το κακό που προκάλεσα. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί κάτι τέτοιο» φέρεται να είπε προανακριτικά.