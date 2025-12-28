Θεσσαλονίκη: Οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα κι αναποδογύρισαν τρέιλερ (Εικόνες & Βίντεο)

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Από τον ισχυρό αέρα ξεριζώθηκε δέντρο στη διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου με Χατζή με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένο Ι.Χ. και να προκληθούν υλικές ζημιές. EUROKINISSI EUROKINISSI

Ο αέρας έριξε τρέιλερ στα Πράσινα Φανάρια

Σύμφωνα με το thesspost.gr, οι ισχυροί άνεμοι έριξαν κάτω το τρέιλερ της σήμανσης στη διασταύρωση μετά τα «Πράσινα Φανάρια», που προειδοποιεί ότι ο δρόμος είναι κλειστός.