Θεσσαλονίκη: Μια εικόνα από το παρελθόν – Ο ιστορικός τροχονόμος στο βαρέλι του, στον Λευκό Πύργο

Ένας τροχονόμος …από τα παλιά, ανεβασμένος πάνω στο γαλάζιο βαρέλι του για να ρυθμίζει την κυκλοφορία, έκανε την εμφάνισή του στον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι, στο πλαίσιο αναβίωσης του γνωστού εθίμου και της ανάμνησης μιας ιστορικής εποχής, που ανάγεται στα μέσα του περασμένου αιώνα. Τότε που τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λιγότερα οι φωτεινοί σηματοδότες ανύπαρκτοι.

Γιορτινό τραπέζι με μελομακάρονα, εδέσματα και γλυκά στήθηκε στον πεζόδρομο του Λευκού Πύργου για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αλλά και τους πολυάριθμους επισκέπτες, που έσπευσαν να ευχηθούν, να φωτογραφηθούν και να αφήσουν -κατά το έθιμο- γλυκά και δώρα στον παραδοσιακό τροχονόμο.

«Καλή χρονιά, με λιγότερα ατυχήματα, να τηρούμε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ευχήθηκε, ανεβασμένος στο πόστο του, ο τροχονόμος, ανθυπαστυνόμος Ηλίας Μαλάμης, ο οποίος αφυπηρετεί σε λίγους μήνες, μετά από 39 χρόνια θητείας στην ελληνική αστυνομία, τα 32 από αυτά στην τροχαία. «Θα ήθελα να μείνω και άλλο κι εάν ξανάρχιζα, πάλι στην τροχαία θα πήγαινα», λέει με συγκίνηση, πλαισιωμένος από τους συνάδελφους του.

«Θα θέλαμε να είναι μία νέα χρονιά με λιγότερα τροχαία ατυχήματα και περισσότερες προστατευμένες ζωές», δήλωσε η αστυνομικός υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Κασαπάκη και συμπλήρωσε: «Θα θέλαμε να ζητήσουμε από τους οδηγούς, κατά την οδήγησή τους να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να φοράνε ζώνη ασφαλείας, να μην μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο και να τηρούν τα όρια ταχύτητας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ζητήσουμε από όλους, όταν θα επιλέξουν τις μέρες αυτές να συνδυάσουν τη διασκέδασή τους με την κατανάλωση αλκοόλ, να φροντίσουν κατά την επιστροφή τους να πάρουν κάποιο ταξί ή μέσο μαζικής μεταφοράς, έτσι ώστε με ασφάλεια να επιστρέψουν όλοι».

Επικαλούμενος και την επαγγελματική του ιδιότητα, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο της τροχαίας στη ρύθμιση της κυκλοφορίας της πόλης, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας. «Η τροχαία διασφαλίζει στην ευρυθμία της πόλης και τον πολιτών», δήλωσε ο κ. Βούγιας και πρόσθεσε: «Εγώ, ως συγκοινωνιολόγος, εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά της Τροχαίας. Είναι το πιο αγαπητό σώμα, γι’ αυτό και κάθε χρόνο, σε αυτή την ωραία τελετή, φέρνω συμβολικά το δώρο για τους τροχονόμους. Πρέπει να σας πω, πως ένας έμπειρος τροχονόμος είναι καλύτερος και από το πιο έξυπνο φανάρι, που μπορεί να στηθεί στο οδικό δίκτυο. Στηρίζουμε το έργο της τροχαίας, ευχαριστούμε για τη δουλειά τους, εύχομαι σε όλους υγεία, τύχη, δουλειές και ένα καλύτερο 2026».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της κυβέρνησης, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και της τροχαίας, μεταξύ αυτών, ο γενικός συντονιστής της αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γιώργος Τζήμας, η διευθύντρια της τροχαίας Θεσσαλονίκης, ταξίαρχος Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου, ο αντιδήμαρχος δημοτικής αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης Κώστας Τσιαπακίδης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, κ.ά.

Ευχές για τη νέα χρονιά

Εκ μέρους της κυβέρνησης παρέστησαν οι υφυπουργοί: Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου. Παραβρέθηκαν, επίσης, οι βουλευτές της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου, Φάνης Παπάς, Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Κούβελας και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ Πέτρος Παππάς.

«Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις γυναίκες και τους άνδρες της τροχαίας και τη διευθύντρια, την κ. Παπαγεωργοπούλου, που όλοι μαζί φροντίζουν για να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας», ανέφερε ο κ. Γκιουλέκας και πρόσθεσε: «Οφείλουμε ευγνωμοσύνη σε ολόκληρη την ελληνική αστυνομία, γιατί χάρη σε αυτούς μπορούμε να ζούμε πιο οργανωμένα. Και εδώ ειδικά, στη Θεσσαλονίκη, που τώρα, με την κατασκευή των μεγάλων έργων το κυκλοφοριακό έχει ιδιαίτερα προβλήματα, η συμβολή της τροχαίας είναι πολύτιμη και τους ευχαριστούμε πραγματικά για ό,τι κάνουν».

«Αυτή η πόλη λειτουργεί, όχι μόνο γιατί έχουμε το μετρό, όχι μόνο γιατί έχουμε κάνει μία φοβερή αναβάθμιση στην κυκλοφορία, αλλά λειτουργεί καλά όσο κατασκευάζεται έργο του flyover και χάρη στην τροχαία Θεσσαλονίκης και την αστυνομία», δήλωσε ο κ. Ταχιάος. «Γενικότερα», σημείωσε, «οφείλουμε τους ευχαριστήσουμε αυτές τις χρονιάρες μέρες για ό,τι προσφέρουν στην πόλη. Εκείνο που θα τονίσω, είναι το άρωμα γυναίκας που έχει αυτή η επιτυχία στο έργο της διευθύντριας της Τροχαίας, της κ. Παπαγεωργοπούλου, στις συνεργάτιδες και στους συνεργάτες της και τους ευχαριστούμε όλους από καρδίας. Χρόνια πολλά σε όλους».

«Χρόνια πολλά, με ελπίδα, αγάπη και πίστη στο μέλλον», ευχήθηκε ο κ. Παπαϊωάννου και συνέχισε: «Βρισκόμαστε, σήμερα, εδώ στο τέλος του 2025 και σε λίγες ώρες ανατέλλει το 2026 για να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην τροχαία Θεσσαλονίκης. Χρόνια πολλά σε όλους αυτούς, που, μέσω του λειτουργήματος τους, προσπαθούν καθημερινά να έχουμε μία πιο ήρεμη, πιο ανθρώπινη ζωή στους δρόμους της Θεσσαλονίκης Χρόνια πολλά στην τροχαία, στην ελληνική αστυνομία, χρόνια πολλά σε όλους αυτούς που συμβάλλουν στην ασφάλειά μας, όποια κι αν είναι αυτή. Χρόνια πολλά σε όλους».

«Εύχομαι από την καρδιά μου, το 2026 να είναι ένα έτος ευημερίας, ασφάλειας και σταθερότητας για όλους, στη νέα εποχή», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης και προσέθεσε: «Τα πράγματα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς σε αυτή τη νέα εποχή, η Ελλάδα δυναμώνει, αναπτύσσεται, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δημιουργεί καλύτερες συνθήκες δουλειάς και διαμονής για όλους τους Έλληνες. Η Θεσσαλονίκη δυναμώνει με μεγάλα έργα, που ουσιαστικά διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτήν και για τους πολίτες που ζουν στην πόλη μας. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους».