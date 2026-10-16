Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος βενζινάδικου κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 ευρώ μέσα σε 7 μήνες

Το ποσό των 123.000 ευρώ φέρεται να υπεξαίρεσε σταδιακά, σε διάστημα 7 μηνών, από το ταμείο πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν, ένας 23χρονος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα, ενώ σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς. Η εις βάρος του αποδιδόμενη υπεξαίρεση φέρεται να τελέστηκε το διάστημα από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.