Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος βενζινάδικου κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 123.000 ευρώ μέσα σε 7 μήνες
Από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2026
Το ποσό των 123.000 ευρώ φέρεται να υπεξαίρεσε σταδιακά, σε διάστημα 7 μηνών, από το ταμείο πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόταν, ένας 23χρονος.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική έρευνα, ενώ σε βάρος του 23χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς. Η εις βάρος του αποδιδόμενη υπεξαίρεση φέρεται να τελέστηκε το διάστημα από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις