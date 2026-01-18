Θεσσαλονίκη: Ιρακινός επιτέθηκε με μαχαίρι σε Αλγερινό – Τον τραυμάτισε σε κεφάλι και λαιμό

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε ένα αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 22χρονος από το Ιράκ επιτέθηκε σε έναν 25χρονο Αλγερινό με μαχαίρι, με τον τελευταίο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με όσα γράφει το Thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 00:30 στο πέταλο της Αριστοτέλους. Ο δράστης με το θύμα βρίσκονταν στην ίδια παρέα. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο 22χρονος επιτέθηκε στον 25χρονο.

Ο 22χρονος υπήκοος Ιράκ φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον 25χρονο, προκαλώντας του τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Ο τραυματίας, αλγερινής καταγωγής, μεταφέρθηκε με περιπολικό της Αστυνομίας σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 22χρονου για επικίνδυνη σωματική βλάβη, απείθεια, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας, με ποινή φυλάκισης ενός μήνα και οκτώ ημερών για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και παράνομη βία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα.

Ο 22χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.