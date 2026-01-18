Αιγάλεω: Μαχαίρωσαν οδηγό ταξί και του αφαίρεσαν το όχημα

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής (18.01) στο Αιγάλεω, όταν δύο άγνωστοι τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:15, ενώ το ταξί κινούνταν στην οδό Παπαναστασίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα επιτέθηκαν στον οδηγό, τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιακή χώρα.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες αφαίρεσαν τα κλειδιά του οχήματος, επιβιβάστηκαν στο ταξί και τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και του κλεμμένου οχήματος.