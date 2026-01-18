Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μαχαίρωσαν οδηγό ταξί και του αφαίρεσαν το όχημα

Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Αιγάλεω: Μαχαίρωσαν οδηγό ταξί και του αφαίρεσαν το όχημα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής (18.01) στο Αιγάλεω, όταν δύο άγνωστοι τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο και στη συνέχεια του αφαίρεσαν το όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:15, ενώ το ταξί κινούνταν στην οδό Παπαναστασίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα επιτέθηκαν στον οδηγό, τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιακή χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες αφαίρεσαν τα κλειδιά του οχήματος, επιβιβάστηκαν στο ταξί και τράπηκαν σε φυγή.

Ο τραυματισμένος οδηγός μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Αστυνομία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και του κλεμμένου οχήματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ