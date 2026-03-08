Θεσπρωτία: Πάνω από 80 μετασεισμοί μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ – Παρακολουθούν το φαινόμενο οι επιστήμονες

Έντονη μετασεισμική δραστηριότητα παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Ήπειρο μετά τον σεισμό 5,3 Ρίχτερ που έπληξε την Θεσπρωτία τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3).

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, έχουν γίνει 82 μετασεισμοί με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 4,7 και όλους τους υπόλοιπους να είναι κάτω από 4 Ρίχτερ. Ειδικότερα, η ισχυρότερη μετασεισμική δόνηση που ακολούθησε τον κύριο σεισμό καταγράφηκε στις 05:36:28 και είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 8,4 χιλιόμετρα από τη Λεπτοκαρυά.

Λίγο αργότερα, σημειώθηκαν δύο ακόμη σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, στις 06:14:00 και στις 06:14:01, με τα επίκεντρα να υπολογίζονται περίπου στα 19,1 και 8,1 χιλιόμετρα αντίστοιχα από την ίδια περιοχή.

Η μέχρι τώρα εικόνα της σεισμικής ακολουθίας δείχνει ότι οι περισσότερες δονήσεις κινούνται σε σχετικά χαμηλά μεγέθη. Ωστόσο, η συχνότητά των σεισμών παραμένει αυξημένη, ενώ τα επίκεντρα καταγράφονται σε μικρή ακτίνα γύρω από την περιοχή όπου σημειώθηκε η κύρια δόνηση.

Οι 10 ισχυρότεροι μετασεισμοί και η απόσταση από τη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

05:36:28 — 4,7 Ρίχτερ — περίπου 8,4 χλμ.

06:14:00 — 3,4 Ρίχτερ — περίπου 19,1 χλμ.

06:14:01 — 3,4 Ρίχτερ — περίπου 8,1 χλμ.

06:37:32 — 2,9 Ρίχτερ — περίπου 10,4 χλμ.

09:02:44 — 2,9 Ρίχτερ — περίπου 10,6 χλμ.

09:59:27 — 2,9 Ρίχτερ — περίπου 20,6 χλμ.

09:59:29 — 2,9 Ρίχτερ — περίπου 4,2 χλμ.

11:20:37 — 2,9 Ρίχτερ — περίπου 10,9 χλμ.

06:03:04 — 2,7 Ρίχτερ — περίπου 12,9 χλμ.

06:05:18 — 2,7 Ρίχτερ — περίπου 6,2 χλμ.

Τι λένε οι σεισμολόγοι

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου. Όπως ανέφερε, η έντονη αίσθηση του σεισμού σε μεγάλη περιοχή οφείλεται στο μέγεθός του, στο μικρό εστιακό βάθος και στην ώρα εκδήλωσης, που συνέπεσε με την κοινή ησυχία.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο καθηγητής σεισμολογίας του ΕΚΠΑ Γιώργος Καβύρης, ο οποίος εκτίμησε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, με τη μετασεισμική δραστηριότητα να εξελίσσεται φυσιολογικά.

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

“Φαίνεται αρκετά πλούσια, αλλά για να έχουμε όμως μια σαφή εικόνα της εξέλιξης αυτής, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα τυπικά μιας-δύο ημερών. Το διάστημα αυτό απαιτείται, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετασεισμών για να πραγματοποιηθεί στατιστική αξιολόγηση. Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς.”

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της Ηπείρου, καθώς και σε νησιά του Ιόνιο Πέλαγος, όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, ενώ η δόνηση έγινε αντιληπτή ακόμη και σε περιοχές της Δυτική Ελλάδα, φτάνοντας μέχρι την Πάτρα.