Τενερίφη: 76χρονος έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και αγνοείται

Αγνοείται ένας Βρετανός τουρίστας έπειτα από πτώση στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο που βρισκόταν ανοιχτά των ακτών της Τενερίφης.

Από το πρωί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμού του 76χρονου, ο οποίος αναφέρθηκε ως αγνοούμενος από το Marella Explorer 2 την Πέμπτη (27/11) το πρωί.

Στο Sky News μίλησε η ακτοφυλακή και είπε ότι έλαβε ειδοποίηση χθες στις 09:48 από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρισκόταν 16,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Punta Teno, στην Τενερίφη. Στις έρευνες συμμετέχουν ελικόπτερα και περιπολικά σκάφη.

Σε δήλωσή της η εταιρεία αναφέρει: «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένας επιβάτης εθεάθη να πέφτει στη θάλασσα ενώ το πλοίο βρισκόταν σε πορεία προς τη La Gomera. Οι σκέψεις μας είναι με τον επιβάτη και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ειδική ομάδα μας βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειάς του. Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές Αρχές και θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε κάθε δυνατή υποστήριξη».