Ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό – Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας (βίντεο)

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Εθνική οδό στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο από το Μαρτίνο ως το Κάστρο, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην εθνική οδό Λαμίας – Αθηνών και τους παραδρόμους μέχρι και τη Βοιωτία από τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα τους.

Η Τροχαία κατευθύνει τους οδηγούς προς τους παράδρομους με στόχο την αποσυμφόρηση του σημείου.

Στη Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες άνοιξαν την Υψηλή Γέφυρα, την οποία είχαν κλείσει έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Στη Βόρεια Ελλάδα και στον Προμαχώνα Σερρών, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Στα Μάλγαρα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.