Σύρος: Απεγκλωβίστηκε 52χρονος μετά από πτώση σε πηγάδι
Επιχείρησαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα
Απεγκλωβίστηκε ένας 52χρονος άνδρας στη Σύρο, μετά από πτώση μέσα σε πηγάδι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 11:30.
Επιχείρησαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου.
Οι πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον 52χρονο, και τον απεγκλώβισαν από πηγάδι βάθους 15m.
Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026.
πηγή στην Google
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