Σύρος: Απεγκλωβίστηκε 52χρονος μετά από πτώση σε πηγάδι

Απεγκλωβίστηκε ένας 52χρονος άνδρας στη Σύρο, μετά από πτώση μέσα σε πηγάδι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 11:30.

Επιχείρησαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον 52χρονο, και τον απεγκλώβισαν από πηγάδι βάθους 15m.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026.