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ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Απεγκλωβίστηκε 52χρονος μετά από πτώση σε πηγάδι

Επιχείρησαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα

Σύρος: Απεγκλωβίστηκε 52χρονος μετά από πτώση σε πηγάδι
DEBATER NEWSROOM

Απεγκλωβίστηκε ένας 52χρονος άνδρας στη Σύρο, μετά από πτώση μέσα σε πηγάδι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 11:30.

Επιχείρησαν 12 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου.

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Οι πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό προσέγγισαν τον 52χρονο, και τον απεγκλώβισαν από πηγάδι βάθους 15m.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 15 Οκτωβρίου 2026.

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