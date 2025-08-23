Σύρια: Αναβάλλονται οι βουλευτικές εκλογές σε τρεις επαρχίες λόγω προβλημάτων ασφαλείας

Στη Συρία οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την ανατροπή του Άσαντ δεν θα διεξαχθούν σε τρεις επαρχίες λόγω προβλημάτων ασφαλείας. Οι εκλογές, που αρχικά προγραμματίζονταν για 15-20 Σεπτεμβρίου, αναβάλλονται στη νότια Σουέιντα και στις βορειοανατολικές επαρχίες Χασάκε και Ράκα.

Η Σουέιντα πρόσφατα βίωσε φονική διαθρησκευτική βία, ενώ Χασάκε και Ράκα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κουρδικών Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων με τεταμένες σχέσεις προς τη Δαμασκό. Νέα ημερομηνία δεν έχει οριστεί, αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Ο προσωρινός πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα, επικυρώνοντας προσωρινό εκλογικό σύστημα, έχει την εξουσία να διορίζει το ένα τρίτο των 210 βουλευτών, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα εκλέγονται κανονικά. Ο αλ Σάρα ανέτρεψε τον Άσαντ τον Δεκέμβριο και εγκατέστησε πενταετή μεταβατική περίοδο με νέο Σύνταγμα. Η νέα ηγεσία επιδιώκει διεθνή αναγνώριση και οικονομική βοήθεια για ανοικοδόμηση της χώρας μετά από πάνω από μια δεκαετία εμφυλίου πολέμου.