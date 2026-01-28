Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας – ΤΕΕΜ ελέγχουν μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 28/1 στο κέντρο της Αθήνας καθώς υπήρξε αναφορά για ύποπτη μηχανή έξω από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ομήρου, ενώ στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, πυροσβέστες, καθώς και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ που έκαναν έλεγχο στο όχημα μην εντοπίζοντας ωστόσο κάτι ύποπτο.