Συναγερμός στην Αλεξάνδρεια: Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα (Βίντεο)

Σήμερα το απόγευμα, 31/1/2026, εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, προκαλώντας άμεσο συναγερμό στις αρχές και έντονη ανησυχία στους περίοικους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του alexandriamou.gr, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, ανησυχώντας έντονα τους κατοίκους της περιοχής. Οι εκτοξευόμενες καύτρες έπεφταν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους και δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, ώστε να διευκολυνθεί η κατάσβεση και να αποφευχθούν ατυχήματα. Παράλληλα, το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε επιφυλακή, χωρίς όμως να υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται και τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Δείτε βίντεο από το σημείο