Λήξη συναγερμού στη Βασιλίσσης Σοφίας για την ύποπτη μοτοσικλέτα – Εντοπίστηκε ο οδηγός
Επί τόπου έσπευσε ΤΕΕΜ και Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 31/10 στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 79 και συγκεκριμένα απέναντι από το ξενοδοχείο Χίλτον για μοτοσικλέτα με μπαγκαζιέρα που κρίθηκε ύποπτη.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), άνδρες της Πυροσβεστικής και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, προκειμένου να διαπιστώσουν περί τίνος πρόκειται.
Τελικά, όπως διαπιστώθηκε, ένας πολίτης το είχε παρκάρει στο σημείο, ο οποίος εντοπίστηκε, χωρίς να προκύψει κάτι ύποπτο.
