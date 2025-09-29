Συμπλοκή οπαδών Παναθηναϊκού και ΑΕΛ στη Λένορμαν – 15 προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Λένορμαν, όπου υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα σε οπαδούς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που ανήκουν στον Παναθηναϊκό επιτέθηκαν σε φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι κινούνταν με τρία αυτοκίνητα, κοντά σε σύνδεσμο του «τριφυλλιού».

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, που προχώρησαν σε 15 προσαγωγές, με τους εμπλεκόμενους να οδηγούνται στη ΓΑΔΑ.