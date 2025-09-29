Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή οπαδών Παναθηναϊκού και ΑΕΛ στη Λένορμαν – 15 προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ

Ένταση κοντά σε σύνδεσμο του «τριφυλλιού»

Συμπλοκή οπαδών Παναθηναϊκού και ΑΕΛ στη Λένορμαν – 15 προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Λένορμαν, όπου υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα σε οπαδούς του Παναθηναϊκού και της ΑΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα που ανήκουν στον Παναθηναϊκό επιτέθηκαν σε φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι κινούνταν με τρία αυτοκίνητα, κοντά σε σύνδεσμο του «τριφυλλιού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας, που προχώρησαν σε 15 προσαγωγές, με τους εμπλεκόμενους να οδηγούνται στη ΓΑΔΑ.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ