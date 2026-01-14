Σύλλογος Θυμάτων των Τεμπών: Δεκτή η παραίτηση της Καρυστιανού – Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δ.Σ
Ο Παύλος Ασλανίδης αναλαμβάνει προσωρινά πρόεδρος
Δεκτή έγινε το βράδυ της Τετάρτης 14/1 η παραίτηση που υπέβαλλε την Τρίτη 13/1 η Μαρία Καρυστιανού από τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών.
Παράλληλα, όπως τονίζει η ανακοίνωση χρέη προσωρινού προέδρου ανέλαβε με κάθε επισημότητα ο Παύλος Ασλανίδης.
Αναλυτικά:
Σήμερα Τετάρτη 14/1/2026 στη Θεσσαλονίκη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του «Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28/2/2023» αποφασίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. τα ακόλουθα:
Έγινε αποδεκτή η παραίτηση της κ. Μαρίας Καρυστιανού από το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με δημόσια δήλωσή της. Η θέση της στο Δ.Σ. αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
Χρέη προέδρου θα εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος έως τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Ορίστηκε Γενική Συνέλευση την 1/2/2026 και ώρα 11:00 π.μ. , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού, με τα εξής θέματα:
Έγκριση νέου καταστατικού του Συλλόγου
Έγκριση απολογισμού απερχόμενου Δ.Σ.
Ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Τα μέλη του ΔΣ
Παύλος Ασλανίδης
Ελένη Βασάρα
Μιρέλα Ρούτσι
Βασίλης Παυλίδης
Αναστάσιος Ταχμαζίδης
