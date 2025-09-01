Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση 2 φορτηγών στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων (βίντεο+φωτογραφίες)

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές

Σύγκρουση 2 φορτηγών στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων (βίντεο+φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:30

Διακοπή κυκλοφορίας σημειώνεται στην αριστερή λωρίδα στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω σύγκρουσης Ι.Χ. φορτηγού με έτερο φορτηγό.

τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, το ένα φορτηγό μετέφερε οχήματα και από τη σύγκρουση έπεσαν αρκετά οχήματα στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κίνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το τροχαίο, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Όπως είναι φυσικό, στο σημείο έχει δημιουργηθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ