Στο έλεος της κακοκαιρίας Adel 10 περιοχές έως και αύριο – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων της ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες.

Το βράδυ της Τετάρτης 26/11 ήταν δύσκολο κυρίως για την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, όπου σημειώθηκαν πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων και κατολισθήσεις. Μάλιστα, ήχησε το 112, με σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων, ενώ τα σχολεία και στις δύο περιπτώσεις παρέμειναν σήμερα κλειστά.

Τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν και για τον λόγο αυτό συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Αύριο Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.