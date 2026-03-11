ΣΤΑΣΥ: Η ανακοίνωση για την εκκένωση συρμού του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο

Η ΣΤΑΣΥ με ανακοίνωση της πήρε θέση για την εκκένωση συρμού του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο το πρωί της Τετάρτης 11/3.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση «επιβάτιδα ενεργοποίησε, χωρίς να ενημερώσει τον οδηγό, όπως είχε τη δυνατότητα, τον μοχλό απεμπλοκής θυρών που χρησιμοποιείται μόνο σε επείγοντα περιστατικά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 09:52 το πρωί στον σταθμό Αγίου Νικολάου, επιβάτιδα ενεργοποίησε, χωρίς να ενημερώσει τον οδηγό, όπως είχε τη δυνατότητα, τον μοχλό απεμπλοκής θυρών που χρησιμοποιείται μόνο σε επείγοντα περιστατικά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακαριαία ακινητοποίηση του συρμού και τη δημιουργία καπνού.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό πως για οποιοδήποτε λόγο ανησυχίας, λειτουργεί σύστημα ενδοεπικοινωνίας με τον οδηγό που είναι εγκατεστημένο με εμφανή σήμανση εντός των συρμών.

Υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη επιβάτιδα, αντί να εξέλθει του συρμού όταν ο συρμός ήταν σε στάση και οι θύρες ανοιχτές, επέλεξε να ενεργοποιήσει τον μοχλό απεμπλοκής αφότου εκκίνησε ο συρμός, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια αναστάτωση άνευ λόγου σε όλους τους επιβάτες.

Τέλος, ως προς τη μυρωδιά καμένου, είναι κάτι που παρουσιάζεται σε μια σειρά περιπτώσεων, όπως μπορεί να είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των φρένων και η ενεργοποίηση του συστήματος αεροπέδησης ή και η προσπέραση απορριμάτων επί της γραμμής.

Σε αυτές τις περιπτώσεις που θεωρούνται απλές, δεν αποτελεί ένδειξη κινδύνου, δεν εγείρει ζήτημα ασφαλείας, ούτε επηρεάζει την κυκλοφορία, παρά μόνο προκαλεί μια προσωρινή δυσχέρεια για το επιβατικό κοινό.