ΕΛΛΑΔΑ

Εκκενώθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον σταθμό “Άγιος Νικόλαος” λόγω καπνού μετά από φρενάρισμα

Αποσύρθηκε στο αμαξοστάσιο για τεχνικό έλεγχο

Εκκενώθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον σταθμό “Άγιος Νικόλαος” λόγω καπνού μετά από φρενάρισμα
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συρμός στη Γραμμή 1 του Μετρό εκκενώθηκε στις 09:52 το πρωί της Τετάρτης 11/03 στον σταθμό Άγιος Νικόλαος, λόγω έντονης μυρωδιάς και έκλυσης καπνού, που προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Ο συρμός αποσύρθηκε στο αμαξοστάσιο για τεχνικό έλεγχο.

