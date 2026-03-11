Εκκενώθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον σταθμό “Άγιος Νικόλαος” λόγω καπνού μετά από φρενάρισμα

Συρμός στη Γραμμή 1 του Μετρό εκκενώθηκε στις 09:52 το πρωί της Τετάρτης 11/03 στον σταθμό Άγιος Νικόλαος, λόγω έντονης μυρωδιάς και έκλυσης καπνού, που προκλήθηκε κατά το φρενάρισμα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Ο συρμός αποσύρθηκε στο αμαξοστάσιο για τεχνικό έλεγχο.