Σπύρος Μερτζανίδης: Αποχαιρετά την ενεργό δράση ο εμβληματικός τροχονόμος της Αθήνας μετά από 35 χρόνια (Εικόνες)

Μετά από 35 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας σε μία από τις πιο δύσκολες διασταυρώσεις της πρωτεύουσας, ο θρυλικός τροχονόμος, Σπύρος Μερτζανίδης, κρεμάει τη σφυρίχτρα του.

Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανείς άλλος με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισίας με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας αποσύρεται από την υπηρεσία, αφήνοντας πίσω του μια παρακαταθήκη επαγγελματισμού και ανθρωπιάς.

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Τρεις δεκαετίες στην πιο απαιτητική διασταύρωση της πόλης

Συνάδελφοί του παραδέχονται πως η συγκεκριμένη διασταύρωση αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές για πεζό τροχονόμο στην Αθήνα. Ωστόσο, ο κ. Μερτζανίδης επέλεξε να υπηρετήσει σχεδόν αποκλειστικά εκεί, εκτελώντας αμέτρητες βάρδιες υπό δύσκολες συνθήκες.

Από τα χέρια του πέρασαν, κυριολεκτικά, όλοι οι Μεγάλοι Ηγέτες που επισκέφθηκαν την ελληνική πρωτεύουσα από το 1990 και μετά – Αρχηγοί Κρατών, Πάπες, Πρωθυπουργοί – καθώς και χιλιάδες πολίτες που εξυπηρέτησε καθημερινά στις πρωινές μετακινήσεις τους.

Επαγγελματισμός και ανθρωπιά σε κάθε βάρδια

Στη μακρά πορεία του ο κ. Μερτζανίδης συμμετείχε σε πολυάριθμα επιχειρησιακά μέτρα της Τροχαίας, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που άνοιξε δρόμο σε ασθενοφόρα με επείγοντα περιστατικά προς τα νοσοκομεία της περιοχής.

Γνωστός για τη σοβαρότητα, την ψυχραιμία αλλά και την κοινωνικότητά του, ήταν πάντα φιλικός και ευγενικός, εντός και εκτός υπηρεσίας.

Συγκινητικός αποχαιρετισμός στο πόστο του

Το πρωί του Σαββάτου, στην τελευταία του βάρδια, ο κ. Μερτζανίδης δεν στάθηκε μόνος στη διασταύρωση όπου πέρασε σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του. Συνάδελφοι, κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που τον συναντούσαν καθημερινά βρέθηκαν εκεί για να τον τιμήσουν και να του πουν το δικό τους «ευχαριστώ».

Παρούσα ήταν η ηγεσία της Υπηρεσίας του, που τον βράβευσε, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και άλλοι τροχονόμοι που συνταξιοδοτήθηκαν, λαμβάνοντας τιμητική διάκριση μαζί του.