Σωστικές επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος: Διάσωση και συνδρομή σε θάλασσα και ξηρά

Το Λιμενικό Σώμα, συνεχίζοντας την εντατική του δράση για την ασφάλεια στη θάλασσα, πραγματοποίησε σειρά επιτυχημένων διασώσεων και επιχειρήσεων τις τελευταίες ημέρες, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αμεσότητα και τον επαγγελματισμό του.

Διάσωση 64 μεταναστών και σύλληψη διακινητή στη Γαύδο

Στις 21 Αυγούστου 2025, το Λιμενικό Σώμα κατάφερε να εντοπίσει και να διασώσει 64 αλλοδαπούς νότια της Γαύδου, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ένας 25χρονος Σουδανός διακινητής αναγνωρίστηκε από τους επιβαίνοντες και συνελήφθη, κατηγορούμενος για παράβαση των νόμων περί εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί άλλη μια απόδειξη της αποφασιστικότητας του Λιμενικού Σώματος στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της διακίνησης ανθρώπων.

Επιχείρηση διάσωσης 17 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης

Την ίδια ημέρα, το Λιμενικό Σώμα έλαβε ενημέρωση για σκάφος σε δυσχερή θέση 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουφονησίου. Η έγκαιρη κινητοποίηση και η αποστολή Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οδήγησε στην ασφαλή περισυλλογή 17 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διάσωση χειρίστριας SUP στο Αίγιο

Το πρωί της 22ας Αυγούστου, η Λιμενική Αρχή του Αιγίου ενημερώθηκε για μια 64χρονη, η οποία βρισκόταν σε δυσχερή θέση κατά την εκτέλεση SUP στην περιοχή Ποροβίτσας Ακράτας. Με τη βοήθεια του Πυροσβεστικού Σώματος και του ναυαγοσώστη, η γυναίκα περισυλλέγη και μεταφέρθηκε στην παραλία, όπου δήλωσε πως είναι καλά στην υγεία της. Στη διάσωση συμμετείχε επίσης και ένας 74χρονος, ο οποίος προσέτρεξε να βοηθήσει την γυναίκα και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή.

Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για ενδοοικογενειακή βία στη Χαλκίδα

Στη Χαλκίδα, η Λιμενική Αρχή προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για παράβαση των διατάξεων περί ενδοοικογενειακής βίας, σωματικής βλάβης και εξύβρισης, κατόπιν καταγγελίας από 33χρονη γυναίκα. Οι συλληφθέντες, ηλικίας 45, 22, 19 και 18 ετών, οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

Διακομιδές ασθενών σε νησιά του Αιγαίου και Ιονίου

Η αποτελεσματικότητα του Λιμενικού Σώματος εκδηλώνεται και στις επείγουσες διακομιδές ασθενών. Στις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιήθηκαν διακομιδές ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή φροντίδα:

85χρονος από τη Μήλο στο λιμάνι της Σύρου

78χρονος από τη Λευκάδα στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας

7χρονος από την Κέα στο Λαύριο.

Το Λιμενικό Σώμα, μέσα από αυτές τις δράσεις, αποδεικνύει συνεχώς τη σημασία του στην προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών, τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Με υψηλή ετοιμότητα και επαγγελματισμό, συνεχίζει να διασφαλίζει την ασφάλεια και τη βοήθεια σε κάθε περιοχή όπου απαιτείται η παρουσία του.