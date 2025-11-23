Σοκαριστικό περιστατικό στην Εύβοια: 45χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις αρχές, αυτή τη φορά στην Εύβοια.

Το βράδυ του Σαββάτου (22/11), ένας 45χρονος άνδρας ξυλοκόπησε τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους στα Πολιτικά Ευβοίας. Οι αρχές έσπευσαν αμέσως μετά την κλήση για ενδοοικογενειακή βία και ανέλαβαν την υπόθεση.

Το τι προηγήθηκε της βίαιης επίθεσης του 45χρονου Αλβανικής καταγωγής άνδρα στη σύζυγό του παραμένει αδιευκρίνιστο, ωστόσο οι αρχές, μόλις ειδοποιήθηκαν για το επεισόδιο, έσπευσαν στο σημείο για να αποτρέψουν τα χειρότερα.

Ο 45χρονος συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έφτασαν γρήγορα στον τόπο του περιστατικού, ενώ η γυναίκα προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, ο άνδρας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές, καθώς φέρεται να είναι άτομο γνωστό στην Ελληνική Αστυνομία για παλαιότερες παραβατικές συμπεριφορές, γεγονός που βαραίνει περαιτέρω το ποινικό του προφίλ.