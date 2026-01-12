«Σκληρό ροκ» αγροτών και κυβέρνησης: Συνεδριάζει το μπλόκο της Νίκαιας – Εισηγήσεις να μην πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό

Στον «αέρα» φαίνεται να βρίσκεται η προγραμματισμένη για την Τρίτη (13.01) συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό, καθώς εντείνονται οι διαφωνίες στο εσωτερικό του αγροτικού κινήματος.

Παρότι το Μέγαρο Μαξίμου αποδέχθηκε το αίτημα για τη διεξαγωγή δύο ξεχωριστών συναντήσεων, αγροτικές δυνάμεις –με αιχμή το «σκληρό» μπλόκο της Νίκαιας– εμφανίζονται να υπαναχωρούν, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τη σύνθεση των επιτροπών και τον αριθμό των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στον διάλογο.

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει αποφασίσει τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων το απόγευμα της Παρασκευής (12/1) στα μπλόκα, την ώρα που αγροτικά μπλόκα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κρήτη, τα οποία διαφοροποιούνται από τη γραμμή της Νίκαιας, δηλώνουν έτοιμα να προσέλθουν κανονικά στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μπλόκο Νίκαιας: «Δεν πάμε αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις»

Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση «εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις» που έχει θέσει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Παράλληλα, ήρθαν σε δημόσια αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα, όμως από τις 12 Δεκεμβρίου οι θέσεις διαφοροποιήθηκαν. Είναι αργά πλέον να παίζουμε με το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση», ανέφερε ο κ. Τσίλιας.

Από την πλευρά του, ο κ. Αλειφτήρας υπογράμμισε ότι «κόκκινη γραμμή» για τους αγρότες της Πανελλαδικής αποτελεί η τήρηση των αποφάσεών της, σημειώνοντας πως εάν δεν γίνουν δεκτές οι επιτροπές που έχουν καθοριστεί –25 άτομα στη μία συνάντηση και 10 στην άλλη– δεν θα υπάρξει συμμετοχή.

Η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στο ζήτημα της θεσμικής εκπροσώπησης, με τον κ. Αλειφτήρα να κατηγορεί όσους δεν συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη ότι τώρα αμφισβητούν τον ρόλο της, ενώ ο κ. Τσίλιας απάντησε ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει καταστατικό χάρτη.

Κυβέρνηση: «Δεν λειτουργούμε με τελεσίγραφα»

Η αλλαγή στάσης των λεγόμενων «σκληρών μπλόκων» προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα».

Όπως ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο διαχωρισμός των συναντήσεων ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί ανώτατο όριο 20 συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει τα ονόματα των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν αυτών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.