Σητεία: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 16χρονος οδηγός από το δυστύχημα με θύμα έναν ανήλικο

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του νωρίτερα την Παρασκευή 16-1-2026, ο 16χρονος οδηγός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Τρίτης σε περιοχή της Σητείας , όπου τραγικό θάνατο βρήκε ένας 16χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο προς την Ερημούπολη Σητείας, όταν το όχημα που οδηγούσε ο ανήλικος με επιβάτες συνολικά πέντε άτομα -εκ των οποίων οι τέσσερις ανήλικοι- άγνωστο πώς, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τον θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, στο τροχαίο τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι νεαροί επιβάτες του οχήματος (ηλικίας 19, 16 ετών και δύο 17χρονοι). Σε κλίμα οδύνης σήμερα, έγινε στη Σητεία η κηδεία του άτυχου 16χρονου, τον οποίο αποχαιρέτισαν με λυγμούς οι γονείς, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.