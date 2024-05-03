Συγκινητικές στιγμές στη Θεσσαλονίκη με την συνάντηση των πέντε Επιταφίων

Με ευλάβεια και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε η μεγάλη περιφορά των πέντε επιτάφιων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το αντάμωμα για πρώτη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους.

Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η περιφορά του επιταφίου από τον Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στην πλατεία Αγίας Σοφίας ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησαν και οι περιφορές των επιτάφιων από την Παναγία Χαλκέων, την Αγία Θεοδώρα στην Αριστοτέλους και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό κοντά στη Ρωμαϊκή αγορά.

Ήδη από νωρίς εκατοντάδες πιστοί αλλά και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, συγκεντρώθηκαν έξω από την εκκλησία για να παρακολουθήσουν την περιφορά και να ακούσουν την εξόδιο ακολουθία που χοροστατεί ο μητροπολίτης Θεόφιλος.

Στους δρόμους του ιστορικού κέντρου ήχησαν τα «Άξιον Εστί» και «Αι γενεαί πάσαι», συνοδεία των φιλαρμονικών του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Γ΄ Σώματος Στρατού, για τη συνάντηση και των πέντε επιταφίων.

Δείτε τις εικόνες:

