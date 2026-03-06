Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Καστελλόριζου – Πού ήταν το ακριβές επίκεντρο
Πόσο ήταν το εστιακό βάθος
Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35 της Παρασκευής 6/3, σε απόσταση 595 χλμ. νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελλορίζου).
Επίσης, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.
