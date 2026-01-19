Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Σεισμός 3 Ρίχτερ κοντά στα Κύθηρα – Το εστιακό βάθος στα 43,3 χλμ

15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού το επίκεντρο

Σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά των Κυθήρων, τη Δευτέρα (19/01). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη θάλασσα.

Ειδικότερα, από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του νησιού προέρχεται ο σεισμός των 3 Ρίχτερ.

Στα 43 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.

