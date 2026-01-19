Σεισμός 3 Ρίχτερ κοντά στα Κύθηρα – Το εστιακό βάθος στα 43,3 χλμ
15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού το επίκεντρο
Σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανοιχτά των Κυθήρων, τη Δευτέρα (19/01). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στη θάλασσα.
Ειδικότερα, από τον εστιακό χώρο που βρίσκεται σε απόσταση 15 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του νησιού προέρχεται ο σεισμός των 3 Ρίχτερ.
Στα 43 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης.
