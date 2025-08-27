Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Λαύριο, ήχησε 2 φορές το 112 – “Ξεκίνησε πιθανόν από γόπα τσιγάρου, κινδύνευσε βενζινάδικο”

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Τετάρτης στην Παλιοκαμάριζα Λαυρίου.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής δήλωσε στον DEBATER: “Την φωτιά ευτυχώς την προλάβαμε. Ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου της ΕΟ Λαυρίου – Κερατέας 100 μέτρα από το βενζινάδικο, πιθανόν από γόπα κάποιου οδηγού που πέταξε. Κινδύνευσε και το βενζινάδικο. Έπνεαν 6 μποφόρ στο σημείο και μόλις μπήκε στο ρέμα επιτάχυνε επικίνδυνα. Ευτυχώς δεν κινδύνευσαν σπίτια. Αγροτοδασική ήταν η φωτιά, ξέσπασε στον κάμπο Θορικού“.

Στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι, με ριπές 7 μποφόρ, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Συνολικά, ήχησε δύο φορές το 112: Στις 13:40 για ετοιμότητα και στις 14:09 για εκκένωση του Θορικού προς Λαύριο.

Στο σημείο έσπευσαν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 A/Φ KAI 5 E/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τον συντονισμό των δυνάμεων, η φωτιά οριοθετήθηκε μόλις σε 1 ώρα, αποτρέποντας την εξάπλωσή της προς κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.

Που έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων “SHELL” στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και στη λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος του κυκλικού κόμβου Λαυρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Διακοπή κυκλοφορία υπάρχει, επίσης, στην οδό Μαρίνας Θορικού από το ύψος της Λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.