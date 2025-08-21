Σαντορίνη: Αναστάτωση από τις κατολισθήσεις στο Ημεροβίγλι – Ποια είναι η αιτία σύμφωνα με τους ειδικούς

Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Σαντορίνη, καθώς ξεκόλλησαν βράχοι από την Καλντέρα, στο Ημεροβίγλι.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να σκεπάζει ολόκληρο το νησί, όταν βράχοι αποκολλήθηκαν από το Ημεροβίγλι και κατέληξαν στη θάλασσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μορφολογία του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κατασκευή γίνεται, ακόμα και η πιο ασήμαντη, να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.

Την ίδια ώρα, ερώτημα αποτελεί αν η συγκεκριμένη κατολίσθηση σχετίζεται με τις σεισμικές δονήσεις που δοκίμασαν το νησί τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο.

Η άναρχη δόμηση η αιτία

Όπως εξήγησε στο Star ο καθηγητής Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδης, πιθανότατα το φαινόμενο οφείλεται στην άναρχη δόμηση και όχι τόσο στη σεισμική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο του νησιού, στο Ημεροβίγλι, είναι ευάλωτο, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την υπερβολική δόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή.

Κάθε χρόνο η Σαντορίνη πλημμυρίζει από τουρίστες που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να δουν από κοντά ένα από τα διασημότερα ηλιοβασιλέματα. Ωστόσο, η στιγμή που βράχοι ξεκολλούν από το έδαφος της καλντέρας προκαλούν αναστάτωση.

Το συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η άναρχη οικοδόμηση σε περιοχές με γεωλογικές ευαισθησίες, όπως τα Φηρά, η Οία και το Ημεροβίγλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κατολίσθηση δε σχετίζεται με τη σεισμική δραστηριότητα των προηγούμενων μηνών… Δε σχετίζεται με τη σεισμική δραστηριότητα και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των σεισμών δεν παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις», τόνισε και υπογράμμισε ότι «δε γίνεται ο καθένας να χτίζει όπου θέλει σε μια οικοδομικά φορτισμένη περιοχή».

Στο νησί όλοι είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να προστατέψουν αυτό το στολίδι που λέγεται Σαντορίνη, από την ανεξέλεγκτη δόμηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα οι κάτοικοι ζητούν μέτρα και την παρέμβαση της πολεοδομίας, ώστε να βάλει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη δόμηση, όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός STAR.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή δεν είναι λίγοι οι φορείς του νησιού που έχουν καταγγείλει αυτές τις υπερβασεις, οι οποίες «βιάζουν», όπως λένε, τη μοναδικότητα του νησιού, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στην Καλντέρα, τα Φηρά ή το Ημεροβίγλι που η φυσική ομορφιά έχει παραχωρήσει τη θέση της στο μπετόν και το τσιμέντο.