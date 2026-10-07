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ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα η ναυμαχία που σταμάτησε την Οθωμανική επέκταση στη Μεσόγειο (pics)

Μια από τις σημαντικότερες στην παγκόσμια ιστορία

Σαν σήμερα η ναυμαχία που σταμάτησε την Οθωμανική επέκταση στη Μεσόγειο (pics)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, γνωστή και ως Ναυμαχία του Λέπαντου, έλαβε χώρα στις 7 Οκτωβρίου 1571, κατά τη διάρκεια του Δ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες ναυμαχίες στην παγκόσμια ιστορία και τομή στις ισορροπίες εξουσίας στη Μεσόγειο.

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Η ναυμαχία διεξήχθη στον Πατραϊκό κόλπο, κοντά στη Ναύπακτο μεταξύ των ενωμένων χριστιανικών δυνάμεων της Ιερής Συμμαχίας, υπό την καθοδήγηση του Πάπα Πίου Ε΄ και του Οθωμανικού Ναυτικού. Η Ιερή Συμμαχία, με επικεφαλή τον Δον Χουάν της Αυστρίας, περιλάμβανε δυνάμεις από την Ισπανία, τη Βενετία και άλλα χριστιανικά κράτη. Η μάχη ήταν καθοριστικής σημασίας, καθώς οι χριστιανικές δυνάμεις πέτυχαν μια μεγάλη νίκη επί των Οθωμανών, που ήταν υπό τον Μουεζίν Ζοντέ Αλή Πασά, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος του Οθωμανικού στόλου.

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Η νίκη αυτή σταμάτησε την οθωμανική επέκταση στη Μεσόγειο και ενίσχυσε το ηθικό των χριστιανικών κρατών της Ευρώπης. Αν και οι Οθωμανοί ανέκτησαν αργότερα τη ναυτική τους δύναμη, η ναυμαχία της Ναυπάκτου αποτέλεσε σημαντικό σημείο καμπής στον πόλεμο για τον έλεγχο της Μεσογείου.

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