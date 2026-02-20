Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι και υποβασταζόμενη στο Εφετείο – Αναβλήθηκε η δίκη για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας

Υποβασταζόμενη, φορώντας χειροπέδες και με ένα μπαστούνι στο χέρι έφτασε γύρω στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής 20/2 η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Η κατηγορούμενη περπατούσε με δυσκολία και χρειάστηκε τη βοήθεια αστυνομικών για να φτάσει στην αίθουσα, όπου θα εκδικαζόταν η υπόθεση των δολοφονιών των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.

Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της υπόθεσης λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης, ορίζοντας νέα ημερομηνία εκδίκασης την 4η Δεκεμβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έναν χρόνο, η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε καταδικάσει πρωτόδικα σε δύο φορές ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση για τους θανάτους της Ιριδας και της Μαλένας.

Εν τω μεταξύ, εκκρεμεί και η εκδίκαση στο Εφετείο της υπόθεσης που αφορά τη δολοφονία της 9χρονης Τζωρτζίνας, με κατηγορούμενη και πάλι τη μητέρα της.

Η δίκη αυτή αναβλήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα και προσδιορίστηκε για τον Σεπτέμβριο του 2026. Και για την υπόθεση αυτή, σε πρώτο βαθμό, της έχει επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Η κατηγορούμενη, πάντως, εξακολουθεί να αρνείται όσα τις αποδίδονται και να ισχυρίζεται ότι δεν έχει κάνει κακό στις τρεις κόρες της.

Από τι πάσχει η Ρούλα Πισπιρίγκου

Σε δηλώσεις της τον Οκτώβριο του 2025, η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή, μιλώντας στον Alpha είχε αναφερθεί στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η καταδικασμένη πρωτόδικα για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της, όπως είχε πει η κυρία Πανταζή, έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, μια αυτοάνοση νόσο που.

Μάλιστα, στην περίπτωσή της, σύμφωνα με τη δικηγόρο, εμφανίζει «εκφυλιστικές τάσεις» και της προκαλεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις και στα οστά.

«Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να το δημιουργεί η ίδια, με διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα που η ίδια και η υπεράσπισή της κατασκευάζουν ενόψει του Εφετείου. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή» είχε αναφέρει η δικηγόρος της.