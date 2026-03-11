Ρόδος: Ακραίο bullying σε δημοτικό σχολείο – Ανάγκασαν μαθητή να πιει νερό από την τουαλέτα

Σοβαρό περιστατικό σε δημοτικό σχολείο της Ρόδου προκάλεσε την άμεση αντίδραση των αρμόδιων αρχών, μετά την καταγγελία γονέων για κακοποιητική συμπεριφορά σε μαθητή.

Ειδικότερα, μαθητές του δημοτικού υποχρέωσαν παιδί της Β’ τάξης να πιει νερό από την τουαλέτα. Το περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπος Ψαράς, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο συμβάν δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έξαρση περιστατικών βίας μεταξύ μαθητών, τόσο εντός όσο και εκτός σχολικών συγκροτημάτων.

Ο κ. Ψαράς υπογράμμισε ότι «έχουν ξεκινήσει ήδη συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς (ΚΕΔΑΣΥ), έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο».

Η επιστολή των γονέων του ανήλικου

Το rodiaki.gr δημοσίευσε την επιστολή που απέστειλαν στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου οι γονείς του παιδιού (την οποία συνυπογράφουν και πολλοί άλλοι γονείς) αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Με την παρούσα επιστολή, οι γονείς (σ.σ αναφέρονται τα ονόματα) καθώς και οι συνυπογράφοντες γονείς της Β΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου, σας απευθύνουμε επίσημη και έκτακτη αναφορά σχετικά με την ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα.

Επί ενάμιση σχολικό έτος (από την Α΄ Δημοτικού έως και σήμερα), επιδείξαμε υπομονή και συνεργατικότητα. Πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες μηνιαίες συναντήσεις με τη δασκάλα της τάξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τη Διεύθυνση του σχολείου, με στόχο την από κοινού αναζήτηση παιδαγωγικών λύσεων σε μια τάξη 24 μαθητών (εκ των οποίων 18 αγόρια) με έντονα και επαναλαμβανόμενα φαινόμενα λεκτικής και σωματικής βίας.

Αναγνωρίζουμε ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλλει φιλότιμες και υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ωστόσο, παρά τη συνεργασία γονέων και σχολείου, τα διαθέσιμα μέσα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Τα περιστατικά όχι μόνο δεν περιορίστηκαν, αλλά στη Β΄ Τάξη βρίσκονται πλέον σε κορύφωση, με αποτέλεσμα να έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τραυματισμοί μαθητών, έντονη αναστάτωση των οικογενειών και αντικειμενική αδυναμία ομαλής εκπαιδευτικής λειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φετινή προσθήκη νέου μαθητή στο ήδη επιβαρυμένο τμήμα επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση, η οποία πλέον βρίσκεται εκτός ελέγχου, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής αίθουσας.