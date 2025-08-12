Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε;
Ρέθυμνο: Συνελήφθη ευφάνταστος 45χρονος που πωλούσε ναρκωτικά χάπια με το πρόσωπο του Πούτιν

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

10:40

Ιδιαίτερα… ευφάνταστος ήταν ένας 45χρονος στο Ρέθυμνο, που πωλούσε ακόμα και ναρκωτικά χάπια που αναπαριστούσαν τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 45χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, σε συνεργασία με μονάδες των ΟΠΚΕ, καθώς είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

