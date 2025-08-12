Ρέθυμνο: Συνελήφθη ευφάνταστος 45χρονος που πωλούσε ναρκωτικά χάπια με το πρόσωπο του Πούτιν

Ιδιαίτερα… ευφάνταστος ήταν ένας 45χρονος στο Ρέθυμνο, που πωλούσε ακόμα και ναρκωτικά χάπια που αναπαριστούσαν τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο 45χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, σε συνεργασία με μονάδες των ΟΠΚΕ, καθώς είχε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση των Αρχών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του ενώπιον των δικαστικών Αρχών.