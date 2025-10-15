Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μ. Θεοδωράκη (φωτογραφίες)

Προκλήθηκαν ζημιές σε τρία αυτοκίνητα

Πύργος: Ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μ. Θεοδωράκη (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Το απόγευμα της Τετάρτης, ένα ετοιμόρροπο κτίριο στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και η πολιτική προστασία του Δήμου Πύργου, ενώ το κτίριο κρίνεται επικίνδυνο και ενδέχεται να χρειαστεί άμεση κατεδάφιση για να αποφευχθεί περαιτέρω κατάρρευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ