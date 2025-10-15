Πύργος: Ετοιμόρροπο κτίριο κατέρρευσε στην πλατεία Μ. Θεοδωράκη (φωτογραφίες)

Το απόγευμα της Τετάρτης, ένα ετοιμόρροπο κτίριο στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και η πολιτική προστασία του Δήμου Πύργου, ενώ το κτίριο κρίνεται επικίνδυνο και ενδέχεται να χρειαστεί άμεση κατεδάφιση για να αποφευχθεί περαιτέρω κατάρρευση.

