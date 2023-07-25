Πτώση Canadair στην Κάρυστο: Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους

Ο σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης είναι δύο πιλότοι που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την πτώση του Canadair στην Κάρυστο Ευβοίας.

Τα συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια των δύο χειριστών εν ώρα καθήκοντος, έστειλε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος. Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε με απόφαση του Νίκου Δένδια στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Πτώση Canadair στην Κάρυστο – Τα μηνύματα των πολιτικών

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με συλλυπητήριο μήνυμά της για την απώλεια των δύο χειριστών του Καναντέρ τονίζει ότι «η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη και η οδύνη για την απώλειά τους βαθιά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και στους συναδέλφους τους. Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί τους».

Ειδικότερα στο μήνυμά της η Πρόεδρος αναφέρει: «Δύο νέοι άνθρωποι, ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης, έχασαν σήμερα τη ζωή τους στη μάχη κατά της φωτιάς. Δύο ιπτάμενοι ήρωες, ανάμεσα στους εκατοντάδες άλλους που παλεύουν μέρες τώρα με την πύρινη λαίλαπα. Αψηφώντας τις αντίξοες συνθήκες, οι χειριστές του μοιραίου Canadair θυσιάστηκαν επιτελώντας το καθήκον τους. Η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη και η οδύνη για την απώλειά τους βαθιά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους, καθώς και στους συναδέλφους τους. Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί τους».

Μάκης Βορίδης

«Η Ελλάδα, θρηνεί σήμερα, τον τραγικό χαμό του Σμηναγού Χρήστου Μουλά, και του Ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη που με αυταπάρνηση στο βωμό του καθήκοντος, στην πρώτη γραμμή της σκληρής μάχης απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές, έδωσαν την ίδια τους τη ζωή», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

«Στις οικογένειες των ηρώων, αλλά και στη μεγάλη οικογένεια των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Βασίλης Κικίλιας

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα στην Κάρυστο, στο οποίο δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι μας, Χρήστος Μουλάς και Περικλής Στεφανίδης την ώρα του καθήκοντος», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σχετικά με την απώλεια των δύο πιλότων του πυροσβεστικού αεροσκάφους την ώρα του καθήκοντος.

«Συλλυπητήρια μέσα από τη ψυχή μου στους οικείους των ηρωικών πιλότων. Η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στο πλευρό των οικογενειών τους. Η γενναιότητα και η αυτοθυσία όλων όσοι δίνουν τη μάχη στα φλεγόμενα μέτωπα όλες αυτές τις ημέρες, δεν έχει προηγούμενο», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.

Κυριάκος Βελόπουλος

«Η θυσία τους υπέρ Πατρίδος, θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας. Το κράτος οφείλει να σταθεί έμπρακτα στις οικογένειες των ηρώων που η θυσία τους θα μνημονεύεται εις το διηνεκές», σημειώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος και επισημαίνει ότι «η Ελληνική Λύση απαιτεί από την κυβέρνηση την κήρυξη εθνικού πένθους». Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τονίζει ότι «πέραν της έμπρακτης στήριξης στους οικείους των ηρώων, θα απαιτήσουμε την διενέργεια ενδελεχούς έρευνας για την πτώση του συγκεκριμένου αεροσκάφους και την απόδοση τυχόν ευθυνών προς πάσα κατεύθυνση».

Γιώργος Πατούλης

«Δύο νέοι άνθρωποι στην προσπάθεια τους να τεθεί υπό έλεγχο μια φωτιά, έχασαν με τραγικό τρόπο τις ζωές τους Σήμερα η Πατρίδα μας πενθεί για τον τραγικό χαμό τους την ώρα του καθήκοντος. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά αναδεικνύεται με τον πλέον τραγικό τρόπο πόσο σκληρός και επικίνδυνος είναι ο αγώνας που δίνουν οι πιλότοι μας. Η σκέψη όλων μας είναι κοντά στις οικογένειές τους».

ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο νέων συνανθρώπων μας, κυβερνήτη και συγκυβερνήτη του πυροσβεστικού αεροπλάνου που έχασαν τη ζωή τους καθώς επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κάρυστο.

«Το νέο αυτό τραγικό δυστύχημα, του οποίου τα αίτια πρέπει άμεσα να διερευνηθούν, αποτελεί συνέπεια μιας διαχρονικά εγκληματικής πολιτικής και αναδεικνύει όχι μόνο τις δύσκολες συνθήκες της πυρόσβεσης, αλλά και την έλλειψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να μη χάνονται ανθρώπινες ζωές» υπογραμμίζει ανακοίνωση του κόμματος.

Μιχάλης Γιωργάλλας (Υπουργός Άμυνας Κύπρου)

Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια ζωής των δύο χειριστών του Καναντέρ που κατέπεσε στην Εύβοια εξέφρασε ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας Νίκο Δένδια.

«Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου Μιχάλης Γιωργάλλας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της ζωής, εν ώρα καθήκοντος, των δύο χειριστών του πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215, στην Εύβοια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Νίκος Χριστοδουλίδης (Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας)

Τα συλλυπητήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Κάρυστο εξέφρασε στον ‘Ελληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε επικοινωνία του με τον κύριο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη συμπαράσταση της Κύπρου προς την Ελλάδα που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Σε γραπτή δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός αποφάσισαν από κοινού όπως η αυριανή προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κύπρο αναβληθεί.

Νίκος Δένδιας

«Η απώλεια της ζωής των αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας και χειριστών του πυροσβεστικού αεροσκάφους, εν ώρα καθήκοντος και ενώ επιχειρούσαν να προστατεύσουν τις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών, όπως και το περιβάλλον της πατρίδας μας, προκαλεί βαθύτατη θλίψη».

Αυτό τονίζει σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με την απώλεια ζωής των χειριστών του πυροσβεστικού αεροσκάφους CL-215, στην Εύβοια. «Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια» προσθέτει ο Ν. Δένδιας.

Νίκος Παναγιωτόπουλος

«Είτε σε μαχητικό, είτε σε πυροσβεστικό αεροσκάφος, οι χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας είναι προσηλωμένοι στο καθήκον, τιμούν τον όρκο τους με αυταπάρνηση και ανδρεία». Αυτό τονίζει με ανάρτησή του στο Facebook ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Η πτώση του CL215 στην Κάρυστο οφείλεται στον αδυσώπητο πόλεμο με τις φλόγες που ξεπερνά τις φυσιολογικές αντοχές όλων μας. Στέρησε δύο Ικάρους από την Πολεμική Αεροπορία και δύο Ήρωες από τις οικογένειές τους. Αθάνατοι!» υπογραμμίζει.

ΣΥΡΙΖΑ

«Η τραγική είδηση του θανάτου των χειριστών του Canadair, που συνετρίβη στην Κάρυστο, μας συγκλονίζει», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι «δύο νέοι άνθρωποι, ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης έχασαν τη ζωή τους δίνοντας με αυταπάρνηση τη μάχη με τις φλόγες στις πιο αντίξοες συνθήκες» και «τους οφείλουμε τον απέραντο σεβασμό μας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς τους και τη συμπαράστασή του στους συναδέλφους τους που εδώ και ημέρες παλεύουν στα πύρινα μέτωπα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι «οι συνθήκες του δυστυχήματος πρέπει να διερευνηθούν και παράλληλα να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα εν ώρα καθήκοντος».

Νίκος Ανδρουλάκης

«Είμαι συγκλονισμένος από την απώλεια των δύο ηρωικών μας πιλότων, που με αυτοθυσία επιχειρούσαν πάνω από το μέτωπο της φωτιάς στην Κάρυστο», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για την τραγωδία της πτώσης του Καναντέρ.

«Τους αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την προσφορά τους στην πατρίδα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους» αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δήλωσή του.

Έφη Αχτσιόγλου

Δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες οι δύο ιπτάμενοι πιλότοι μας, ο Σμηναγός (Ι) Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός (Ι) Περικλής Στεφανίδης, έχασαν σήμερα τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να σώσουν τις ζωές άλλων ανθρώπων και τις περιουσίες τους.

Η αυτοθυσία και η τόλμη τους μάς έχουν συγκλονίσει όλους.

Με οδύνη εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους και να ξέρουν πως όλοι εμείς οι υπόλοιποι θα θυμόμαστε αυτούς τους ήρωες για πάντα.

Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε μέσω Twitter τη θλίψη του για τη συντριβή του Canadair στην Εύβοια, κατά την οποία σκοτώθηκαν τα δύο μέλη του πληρώματος του πυροσβεστικού αεροσκάφους, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τον ελληνικό λαό που δοκιμάζεται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

«Ένα ελληνικό Canadair συνετρίβη στο νησί της Εύβοιας, ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες. Οι σκέψεις μας είναι κοντά στους συγγενείς των μελών του πληρώματος, στους συναδέλφους τους και στον ελληνικό λαό. Στηρίζουμε τους ήρωες, οι οποίοι στην Ελλάδα, στη Γαλλία, παντού, αγωνίζονται κάθε καλοκαίρι με κίνδυνο της ζωής τους για την κατάσβεση πυρκαγιών», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας.

