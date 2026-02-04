Προσωρινά μη διαθέσιμος ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ την Παρασκευή – Ποιες ώρες θα γίνουν εργασίες συντήρησης

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης Δικτυακών Υποδομών του Φορέα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από ώρα 16:30 έως 18:30, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένου του Ιστότοπου (www.efka.gov.gr) δεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα.