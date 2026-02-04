Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Προσωρινά μη διαθέσιμος ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ την Παρασκευή – Ποιες ώρες θα γίνουν εργασίες συντήρησης

Οι χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

DEBATER NEWSROOM

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης Δικτυακών Υποδομών του Φορέα, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, από ώρα 16:30 έως 18:30, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συμπεριλαμβανομένου του Ιστότοπου (www.efka.gov.grδεν θα είναι προσωρινά διαθέσιμες για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

