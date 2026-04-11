Προφήτης Ηλίας: Ο επιτάφιος στο υψηλότερο σημείο της Ύδρας και το κελί του Κολοκοτρώνη (φωτογραφίες+βίντεο)

Το DEBATER βρέθηκε στην Ύδρα και ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο του νησιού, στη Μονή του Προφήτη Ηλία. Εκεί, μέσα σε ένα μοναδικό κατανυκτικό τοπίο, τελέστηκε η λειτουργία του Επιταφίου από τον εξαίρετο ηγούμενο Θεολόγο, έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικά έργα τόσο για τη μονή όσο και για ολόκληρο το νησί.

Η ανάβαση, που διαρκεί τουλάχιστον μιάμιση ώρα, αποτελεί από μόνη της μια εμπειρία. Όταν φτάσαμε στην κορυφή, μας υποδέχθηκαν με νερό και νηστίσιμα γλυκά, σε μια πράξη φιλοξενίας που σε γαληνεύει αμέσως. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, το φως των κεριών και στο βάθος τα λαμπερά σπίτια στο λιμάνι της Ύδρας δημιουργούσαν ένα σκηνικό σχεδόν μαγικό, που δύσκολα περιγράφεται με λόγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πιο πέρα από τη μονή βρίσκεται ένα σημείο φορτισμένο με ιστορία: το κελί του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ναι, πολύ καλά διαβάσατε. Ο εθνικός ήρωας φυλακίστηκε όχι μόνο στο Ναύπλιο αλλά και εδώ, στην Ύδρα.

Όπως μας αποκάλυψε ο ηγούμενος στο DEBATER, σε μια συγκλονιστική αφήγηση κάτω από το φως μιας μικρής λάμπας:

«Ο Κολοκοτρώνης φυλακίστηκε εδώ πάνω και το Πάσχα που έγινε ο Επιτάφιος, οι προύχοντες είχαν απαγορεύσει στους μοναχούς να τον δεχτούν στη λειτουργία. Ωστόσο, εκείνοι δεν υπάκουσαν και στην περιφορά του Επιταφίου παρέστη ο ίδιος μαζί με τα πρωτοπαλίκαρά του».

Ιστορίες αθέατες, που σπάνια φτάνουν στο ευρύ κοινό, ζωντάνεψαν μέσα από τα λόγια του ηγουμένου, μεταφέροντας μια βαθιά ανθρώπινη και πνευματική διάσταση της ιστορίας.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έζησε πράγματι από το 1770 έως το 1843. Υπήρξε ο αρχιστράτηγος της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και μία από τις σημαντικότερες μορφές του Αγώνα. Η αγάπη του λαού προς το πρόσωπό του ήταν τεράστια, καθώς με τις νίκες του απέναντι στους Οθωμανούς ενέπνεε ελπίδα και θάρρος.

Ωστόσο, αυτή η επιρροή προκάλεσε και τον φθόνο των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι πέτυχαν τη φυλάκισή του. Μετά τον θάνατο του γιου του σε εμφύλια σύγκρουση στην Τρίπολη, ο ίδιος κατέρρευσε ψυχικά και παραδόθηκε. Μεταφέρθηκε στη μονή του Προφήτη Ηλία στην Ύδρα, όπου κρατήθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου έως τις 18 Μαΐου 1825.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί του κρατήθηκαν και σημαντικές προσωπικότητες της εποχής, όπως οι αδελφοί Δεληγιάννη, οι Ιωάννης Νοταράς και Σωτήρης Νοταράς, ο Γεώργιος Σισίνης και άλλοι. Τους φύλασσαν 30 οπλισμένοι Υδραίοι, οι οποίοι όμως τους αντιμετώπιζαν με σεβασμό.

Το Πάσχα του 1825, παρά την εντολή να μην επιτραπεί η παρουσία των κρατουμένων στην εκκλησία, ο ηγούμενος της μονής επέδειξε χριστιανική στάση και τους δέχτηκε ως αδελφούς. Έτσι, ο Κολοκοτρώνης και οι άνδρες του συμμετείχαν στην Ανάσταση και στην περιφορά του Επιταφίου, σε μια πράξη που έμεινε χαραγμένη στην τοπική μνήμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο «Γέρος του Μοριά» αναζήτησε ένα ήσυχο σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της μονής. Εκεί, έφτιαξε με ξερολιθιά ένα μικρό αλώνι και φύτεψε ένα πεύκο στο κέντρο του, ώστε να μπορεί να αγναντεύει τον αγαπημένο του Μοριά και ιδιαίτερα την Αρκαδία, χωρίς να βλέπει την πόλη της Ύδρας, έδρα των πολιτικών του αντιπάλων.

Σήμερα, το σημείο αυτό σώζεται, αποτελώντας έναν σιωπηλό μάρτυρα της ιστορίας και της ψυχής ενός ανθρώπου που σημάδεψε την πορεία της Ελλάδας.