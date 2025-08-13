Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Νέο 112 για εκκένωση Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα

Μέσω γέφυρας Καλογήρου

Πρέβεζα: Νέο 112 για εκκένωση Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Άλλο ένα μήνυμα προς τους κατοίκους της Πρέβεζας στάλθηκε από το 112 το μεσημέρι της Τετάρτης, για εκκένωση των οικισμών Παλαιά Φιλιππιάδα και Νέα Φιλιππιάδα, μέσω γέφυρας Καλογήρου, προς Άρτα, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από την Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα
