Πρέβεζα: Νέο 112 για εκκένωση Παλαιάς και Νέας Φιλιππιάδας προς Άρτα
Μέσω γέφυρας Καλογήρου
Άλλο ένα μήνυμα προς τους κατοίκους της Πρέβεζας στάλθηκε από το 112 το μεσημέρι της Τετάρτης, για εκκένωση των οικισμών Παλαιά Φιλιππιάδα και Νέα Φιλιππιάδα, μέσω γέφυρας Καλογήρου, προς Άρτα, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται από την Τρίτη.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παλαιά_Φιλιππιάδα & #Νέα_Φιλιππιάδα #Πρέβεζας απομακρυνθείτε μέσω γέφυρας Καλογήρου προς #Άρτα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
