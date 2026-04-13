Πότε “πέφτει” φέτος η γιορτή του Αγίου Γεωργίου

Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας είναι προ των πυλών, καθώς του Αγίου Γεωργίου 2026 φέτος πέφτει την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Μάλιστα, αν και πρόκειται για κινητή γιορτή, φέτος δεν υπήρξε ανάγκη να μετατεθεί λόγω σύμπτωσης με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή με το Πάσχα, αφού προηγήθηκαν.

Σε περίπτωση που του Αγίου Γεωργίου συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή το Πάσχα, η Εκκλησία μεταθέτει τον εορτασμό για τη Δευτέρα του Πάσχα.

Κάτι τέτοιο θα γίνει το 2027, με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου να μετατίθεται λόγω του Πάσχα και να γιορτάζεται τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2027.

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου σε όλη τη χώρα συνοδεύεται από θρησκευτικές τελετές, τοπικά έθιμα και πανηγύρια. Ιδίως στην επαρχία, ο Άγιος Γεώργιος θεωρείται φύλακας των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας, με τους πιστούς να αποδίδουν τιμές και να ζητούν την ευλογία του.