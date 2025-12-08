Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Ποινική δίωξη για πλημμελήματα στους συλληφθέντες στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο

Ποινική δίωξη για πλημμελήματα στους συλληφθέντες στην πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο
DEBATER NEWSROOM

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πλημμελήματα είναι οι 15 συλληφθέντες στην πορεία για την μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, οι οποίο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

1. Διατάραξη κοινής ειρήνης από κοινού

2. Απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών κατά συρροή

3. Διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος

4. Βία κατά υπαλλήλων από πρόσωπο που οπλοφορεί

5. Απείθεια, εξύβριση και απειλή κατά συρροή

6. Παράνομη οπλοφορία

7. Άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

