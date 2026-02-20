Πλακιάς: Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στη δίκη

Τη δική του απάντηση για τη σύνθεση του δικαστηρίου για την τραγωδία στα Τέμπη έστειλε ο Νίκος Πλακιάς σε συνέντευξη του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 στάθηκε στην ομιλία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, η οποία αμφισβήτησε την κλήρωση που έγινε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όποιος νομίζει ότι η σύνθεση του δικαστηρίου δεν είναι καλή, να μην έρθει στο δικαστήριο. Να αφήσει τους υπόλοιπους συγγενείς και όποιοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτή τη δίκη, γατί έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια και δεν είναι κανένας φυλακή» υποστήριξε αρχικά για να προσθέσει:

«Δεν τους γνωρίζω. Δεν είμαι στο νομικό κομμάτι, δεν είμαι εισαγγελέας, ούτε τους γνωρίζω τους κυρίους δικαστές, ούτε θα ψάξω να βρω ποιος είναι και τι. Εγώ θα παραβρεθώ στη δίκη. Πιστεύω στην ελληνική Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα με τα όπλα μου και ό, τι μπορώ να κάνω -και ό,τι μπορώ- θα το κάνω μόνος μου. Αυτή η δίκη αφορά όλους».