Πιερία: Πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους – Χωρίς τις αισθήσεις τους οι δύο επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στην Πιερία, έπειτα από πτώση μονοκινητήριου αεροσκάφους ελαφρού τύπου, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το περιστατικό σημειώθηκε στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε περίπου στις 13:50.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι δύο επιβαίνοντες

Κατά την άφιξή τους στον χώρο της πτώσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το μονοκινητήριο είχε καταπέσει σε κοίτη ποταμού χωρίς νερό, σε μικρή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

Οι πυροσβέστες μετέφεραν τους δύο επιβαίνοντες σε ασφαλές σημείο, από όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά

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Από την πτώση του αεροσκάφους δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

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Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των δύο επιβαινόντων, πέραν του ότι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί.