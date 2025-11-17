Πέθανε ο καθηγητής Ηπατολογίας, Στέφανος Χατζηγιάννης

Την τελευταία του πνοή άφησε ο καθηγητής Ηπατολογίας, Στέφανος Χατζηγιάννης βυθίζοντας στο πένθος τον επιστημονικό κόσμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΕΜΗ

Με θλίψη αλλά και συγκίνηση ανακοινώνουμε την απώλεια του Καθηγητή Στέφανου Ι. Χατζηγιάννη.

Ο Καθηγητής φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και μετά την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της Παθολογίας, μετεκπαιδεύτηκε στο Royal Free Hospital του Λονδίνου υπό την διεύθυνση της Dame Sheila Sherlock. Στην συνέχεια, υπηρέτησε ως υφηγητής και αργότερα ως μέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στην Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική στο Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» ενώ διετέλεσε και Διευθυντής της Κλινικής από το 1985 έως το 2001.

Το έτος 1982 υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος και κατά τα έτη 1985-1989 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Από το έτος 2007 είναι Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΕΜΗ. Η Ελληνική Ηπατολογική Κοινότητα του οφείλει πολλά, διότι χάριν στην δική του πρωτοπόρα κλινική και ερευνητική πορεία στον χώρο της Ηπατολογίας, καθιέρωσε την Ελλάδα στο διεθνή χάρτη και ενέπνευσε τις επόμενες γενιές επιστημόνων να ασχοληθούν με την Ηπατολογία.

Κατά την μακρόχρονη πορεία του άσκησε μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη διαγνωστικών, προληπτικών, θεραπευτικών στρατηγικών και Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, κυρίως για τις ιογενείς ηπατοπάθειες, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο έργο του ως ιατρός, δάσκαλος και ερευνητής.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ. στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΕΕΜΗ